Azhar Fauzi Noor

Quantum40k

Azhar Fauzi Noor
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
43 (58.90%)
Убыточных трейдов:
30 (41.10%)
Лучший трейд:
369.72 AUD
Худший трейд:
-412.90 AUD
Общая прибыль:
4 306.88 AUD (41 753 pips)
Общий убыток:
-4 929.18 AUD (45 138 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (984.73 AUD)
Макс. прибыль в серии:
984.73 AUD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
60.66%
Макс. загрузка депозита:
2.03%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
43 (58.90%)
Коротких трейдов:
30 (41.10%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-8.52 AUD
Средняя прибыль:
100.16 AUD
Средний убыток:
-164.31 AUD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 527.64 AUD)
Макс. убыток в серии:
-1 527.64 AUD (6)
Прирост в месяц:
-1.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 461.13 AUD
Максимальная:
2 244.86 AUD (5.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.50% (2 244.86 AUD)
По эквити:
4.02% (1 611.51 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.ai 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.ai -474
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.ai -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +369.72 AUD
Худший трейд: -413 AUD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +984.73 AUD
Макс. убыток в серии: -1 527.64 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.16 04:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 18:13
Share of trading days is too low
2025.12.09 18:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 17:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.