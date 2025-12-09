- Прирост
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
43 (58.90%)
Убыточных трейдов:
30 (41.10%)
Лучший трейд:
369.72 AUD
Худший трейд:
-412.90 AUD
Общая прибыль:
4 306.88 AUD (41 753 pips)
Общий убыток:
-4 929.18 AUD (45 138 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (984.73 AUD)
Макс. прибыль в серии:
984.73 AUD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
60.66%
Макс. загрузка депозита:
2.03%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
43 (58.90%)
Коротких трейдов:
30 (41.10%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-8.52 AUD
Средняя прибыль:
100.16 AUD
Средний убыток:
-164.31 AUD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 527.64 AUD)
Макс. убыток в серии:
-1 527.64 AUD (6)
Прирост в месяц:
-1.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 461.13 AUD
Максимальная:
2 244.86 AUD (5.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.50% (2 244.86 AUD)
По эквити:
4.02% (1 611.51 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ai
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ai
|-474
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ai
|-3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +369.72 AUD
Худший трейд: -413 AUD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +984.73 AUD
Макс. убыток в серии: -1 527.64 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
