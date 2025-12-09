- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
73
盈利交易:
43 (58.90%)
亏损交易:
30 (41.10%)
最好交易:
369.72 AUD
最差交易:
-412.90 AUD
毛利:
4 306.88 AUD (41 753 pips)
毛利亏损:
-4 929.18 AUD (45 138 pips)
最大连续赢利:
7 (984.73 AUD)
最大连续盈利:
984.73 AUD (7)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
60.66%
最大入金加载:
2.03%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
40
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.28
长期交易:
43 (58.90%)
短期交易:
30 (41.10%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-8.52 AUD
平均利润:
100.16 AUD
平均损失:
-164.31 AUD
最大连续失误:
6 (-1 527.64 AUD)
最大连续亏损:
-1 527.64 AUD (6)
每月增长:
-1.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 461.13 AUD
最大值:
2 244.86 AUD (5.50%)
相对跌幅:
结余:
5.50% (2 244.86 AUD)
净值:
4.02% (1 611.51 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ai
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ai
|-474
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ai
|-3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +369.72 AUD
最差交易: -413 AUD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +984.73 AUD
最大连续亏损: -1 527.64 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-2%
0
0
USD
USD
39K
AUD
AUD
3
100%
73
58%
61%
0.87
-8.52
AUD
AUD
6%
1:500