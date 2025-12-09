信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Quantum40k
Azhar Fauzi Noor

Quantum40k

Azhar Fauzi Noor
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -2%
BlueberryMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
73
盈利交易:
43 (58.90%)
亏损交易:
30 (41.10%)
最好交易:
369.72 AUD
最差交易:
-412.90 AUD
毛利:
4 306.88 AUD (41 753 pips)
毛利亏损:
-4 929.18 AUD (45 138 pips)
最大连续赢利:
7 (984.73 AUD)
最大连续盈利:
984.73 AUD (7)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
60.66%
最大入金加载:
2.03%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
40
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.28
长期交易:
43 (58.90%)
短期交易:
30 (41.10%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-8.52 AUD
平均利润:
100.16 AUD
平均损失:
-164.31 AUD
最大连续失误:
6 (-1 527.64 AUD)
最大连续亏损:
-1 527.64 AUD (6)
每月增长:
-1.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 461.13 AUD
最大值:
2 244.86 AUD (5.50%)
相对跌幅:
结余:
5.50% (2 244.86 AUD)
净值:
4.02% (1 611.51 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.ai 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.ai -474
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.ai -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +369.72 AUD
最差交易: -413 AUD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +984.73 AUD
最大连续亏损: -1 527.64 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.16 04:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 18:13
Share of trading days is too low
2025.12.09 18:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 17:10
Share of trading days is too low
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 06:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.09 06:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
