Total de Trades:
86
Transacciones Rentables:
48 (55.81%)
Transacciones Irrentables:
38 (44.19%)
Mejor transacción:
20.10 USD
Peor transacción:
-5.35 USD
Beneficio Bruto:
258.43 USD (22 259 pips)
Pérdidas Brutas:
-122.64 USD (12 246 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (26.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
67.83 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
1.44%
Carga máxima del depósito:
19.71%
Último trade:
12 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
5.15
Transacciones Largas:
46 (53.49%)
Transacciones Cortas:
40 (46.51%)
Factor de Beneficio:
2.11
Beneficio Esperado:
1.58 USD
Beneficio medio:
5.38 USD
Pérdidas medias:
-3.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-21.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.27 USD (6)
Crecimiento al mes:
17.91%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
26.36 USD (8.47%)
Reducción relativa:
De balance:
8.47% (26.36 USD)
De fondos:
3.84% (7.87 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|136
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +20.10 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +26.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.03 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.38 × 627
