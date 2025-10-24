- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
86
Negociações com lucro:
48 (55.81%)
Negociações com perda:
38 (44.19%)
Melhor negociação:
20.10 USD
Pior negociação:
-5.35 USD
Lucro bruto:
258.43 USD (22 259 pips)
Perda bruta:
-122.64 USD (12 246 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (26.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
67.83 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
1.44%
Depósito máximo carregado:
19.71%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
5.15
Negociações longas:
46 (53.49%)
Negociações curtas:
40 (46.51%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
1.58 USD
Lucro médio:
5.38 USD
Perda média:
-3.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-21.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.27 USD (6)
Crescimento mensal:
17.91%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
26.36 USD (8.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.47% (26.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.84% (7.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|136
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.10 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +26.46 USD
Máxima perda consecutiva: -21.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.38 × 627
Sem comentários
