Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
48 (55.81%)
Убыточных трейдов:
38 (44.19%)
Лучший трейд:
20.10 USD
Худший трейд:
-5.35 USD
Общая прибыль:
258.43 USD (22 259 pips)
Общий убыток:
-122.64 USD (12 246 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (26.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.83 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
1.44%
Макс. загрузка депозита:
19.71%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
5.15
Длинных трейдов:
46 (53.49%)
Коротких трейдов:
40 (46.51%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
5.38 USD
Средний убыток:
-3.23 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-21.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.27 USD (6)
Прирост в месяц:
17.91%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
26.36 USD (8.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.47% (26.36 USD)
По эквити:
3.84% (7.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|136
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Лучший трейд: +20.10 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +26.46 USD
Макс. убыток в серии: -21.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.76 × 462
