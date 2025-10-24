- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
6.21 USD
Worst Trade:
-2.82 USD
Profitto lordo:
29.70 USD (2 966 pips)
Perdita lorda:
-7.60 USD (760 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (19.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.80 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
2.91
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
3.91
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
4.24 USD
Perdita media:
-2.53 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.60 USD (3)
Crescita mensile:
11.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.60 USD (3.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|22
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.21 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +19.80 USD
Massima perdita consecutiva: -7.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
Non ci sono recensioni