交易:
86
盈利交易:
48 (55.81%)
亏损交易:
38 (44.19%)
最好交易:
20.10 USD
最差交易:
-5.35 USD
毛利:
258.43 USD (22 259 pips)
毛利亏损:
-122.64 USD (12 246 pips)
最大连续赢利:
10 (26.46 USD)
最大连续盈利:
67.83 USD (8)
夏普比率:
0.31
交易活动:
1.44%
最大入金加载:
19.71%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
5.15
长期交易:
46 (53.49%)
短期交易:
40 (46.51%)
利润因子:
2.11
预期回报:
1.58 USD
平均利润:
5.38 USD
平均损失:
-3.23 USD
最大连续失误:
7 (-21.03 USD)
最大连续亏损:
-21.27 USD (6)
每月增长:
17.91%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
26.36 USD (8.47%)
相对跌幅:
结余:
8.47% (26.36 USD)
净值:
3.84% (7.87 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|136
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
最好交易: +20.10 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +26.46 USD
最大连续亏损: -21.03 USD
