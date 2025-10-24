- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
86
利益トレード:
48 (55.81%)
損失トレード:
38 (44.19%)
ベストトレード:
20.10 USD
最悪のトレード:
-5.35 USD
総利益:
258.43 USD (22 259 pips)
総損失:
-122.64 USD (12 246 pips)
最大連続の勝ち:
10 (26.46 USD)
最大連続利益:
67.83 USD (8)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
1.44%
最大入金額:
19.71%
最近のトレード:
14 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
5.15
長いトレード:
46 (53.49%)
短いトレード:
40 (46.51%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
1.58 USD
平均利益:
5.38 USD
平均損失:
-3.23 USD
最大連続の負け:
7 (-21.03 USD)
最大連続損失:
-21.27 USD (6)
月間成長:
17.91%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
26.36 USD (8.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.47% (26.36 USD)
エクイティによる:
3.84% (7.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|136
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.10 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +26.46 USD
最大連続損失: -21.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.38 × 627
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
68%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
8
97%
86
55%
1%
2.10
1.58
USD
USD
8%
1:500