- 자본
- 축소
트레이드:
86
이익 거래:
48 (55.81%)
손실 거래:
38 (44.19%)
최고의 거래:
20.10 USD
최악의 거래:
-5.35 USD
총 수익:
258.43 USD (22 259 pips)
총 손실:
-122.64 USD (12 246 pips)
연속 최대 이익:
10 (26.46 USD)
연속 최대 이익:
67.83 USD (8)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
1.44%
최대 입금량:
19.71%
최근 거래:
23 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
5.15
롱(주식매수):
46 (53.49%)
숏(주식차입매도):
40 (46.51%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
1.58 USD
평균 이익:
5.38 USD
평균 손실:
-3.23 USD
연속 최대 손실:
7 (-21.03 USD)
연속 최대 손실:
-21.27 USD (6)
월별 성장률:
16.50%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
26.36 USD (8.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.47% (26.36 USD)
자본금별:
3.84% (7.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|136
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.10 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +26.46 USD
연속 최대 손실: -21.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
68%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
8
97%
86
55%
1%
2.10
1.58
USD
USD
8%
1:500