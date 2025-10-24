- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
86
Gewinntrades:
48 (55.81%)
Verlusttrades:
38 (44.19%)
Bester Trade:
20.10 USD
Schlechtester Trade:
-5.35 USD
Bruttoprofit:
258.43 USD (22 259 pips)
Bruttoverlust:
-122.64 USD (12 246 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (26.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
67.83 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
1.44%
Max deposit load:
19.71%
Letzter Trade:
15 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
5.15
Long-Positionen:
46 (53.49%)
Short-Positionen:
40 (46.51%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
1.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-21.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.27 USD (6)
Wachstum pro Monat :
17.91%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
26.36 USD (8.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.47% (26.36 USD)
Kapital:
3.84% (7.87 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|136
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.10 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
68%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
8
97%
86
55%
1%
2.10
1.58
USD
USD
8%
1:500