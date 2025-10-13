- Incremento
Total de Trades:
260
Transacciones Rentables:
219 (84.23%)
Transacciones Irrentables:
41 (15.77%)
Mejor transacción:
7.45 USD
Peor transacción:
-31.27 USD
Beneficio Bruto:
400.50 USD (138 536 pips)
Pérdidas Brutas:
-135.95 USD (15 346 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (101.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
101.85 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
5.12%
Carga máxima del depósito:
22.63%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
41 minutos
Factor de Recuperación:
4.73
Transacciones Largas:
231 (88.85%)
Transacciones Cortas:
29 (11.15%)
Factor de Beneficio:
2.95
Beneficio Esperado:
1.02 USD
Beneficio medio:
1.83 USD
Pérdidas medias:
-3.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-30.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31.27 USD (1)
Crecimiento al mes:
56.16%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
55.98 USD (15.67%)
Reducción relativa:
De balance:
24.28% (55.98 USD)
De fondos:
25.08% (52.42 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|248
|BTCUSD
|10
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|255
|BTCUSD
|10
|EURUSD
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|26K
|BTCUSD
|98K
|EURUSD
|-24
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|3.63 × 1973
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
FusionMarkets-Demo
|6.00 × 4
