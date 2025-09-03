SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BEE1
Djamil Karim

BEE1

Djamil Karim
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 6%
Exness-Real18
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
102
Transacciones Rentables:
65 (63.72%)
Transacciones Irrentables:
37 (36.27%)
Mejor transacción:
39.35 USD
Peor transacción:
-13.10 USD
Beneficio Bruto:
227.01 USD (5 954 pips)
Pérdidas Brutas:
-136.94 USD (5 227 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (11.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
94.31 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
36.78%
Carga máxima del depósito:
26.21%
Último trade:
28 minutos
Trades a la semana:
63
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
1.17
Transacciones Largas:
87 (85.29%)
Transacciones Cortas:
15 (14.71%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
3.49 USD
Pérdidas medias:
-3.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-76.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-76.79 USD (9)
Crecimiento al mes:
5.55%
Pronóstico anual:
67.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
76.79 USD (5.14%)
Reducción relativa:
De balance:
5.14% (76.79 USD)
De fondos:
26.59% (243.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 58
USOIL 44
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 70
USOIL 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD -885
USOIL 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.35 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +11.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -76.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real18
1.11 × 19
Exness-Real17
1.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.28 23:08
Share of trading days is too low
2025.12.28 23:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 23:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 01:23
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 7.2% of days out of the 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 01:23
80% of trades performed within 6 days. This comprises 4.8% of days out of the 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 05:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 08:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 02:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 02:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

