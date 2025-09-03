- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
102
Transacciones Rentables:
65 (63.72%)
Transacciones Irrentables:
37 (36.27%)
Mejor transacción:
39.35 USD
Peor transacción:
-13.10 USD
Beneficio Bruto:
227.01 USD (5 954 pips)
Pérdidas Brutas:
-136.94 USD (5 227 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (11.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
94.31 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
36.78%
Carga máxima del depósito:
26.21%
Último trade:
28 minutos
Trades a la semana:
63
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
1.17
Transacciones Largas:
87 (85.29%)
Transacciones Cortas:
15 (14.71%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
3.49 USD
Pérdidas medias:
-3.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-76.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-76.79 USD (9)
Crecimiento al mes:
5.55%
Pronóstico anual:
67.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
76.79 USD (5.14%)
Reducción relativa:
De balance:
5.14% (76.79 USD)
De fondos:
26.59% (243.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|58
|USOIL
|44
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|70
|USOIL
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|-885
|USOIL
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +39.35 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +11.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -76.79 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|1.11 × 19
|
Exness-Real17
|1.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
6%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
4
100%
102
63%
37%
1.65
0.88
USD
USD
27%
1:500