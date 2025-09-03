СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BEE1
Djamil Karim

BEE1

Djamil Karim
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
Exness-Real18
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
65 (63.72%)
Убыточных трейдов:
37 (36.27%)
Лучший трейд:
39.35 USD
Худший трейд:
-13.10 USD
Общая прибыль:
227.01 USD (5 954 pips)
Общий убыток:
-136.94 USD (5 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (11.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.31 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
36.78%
Макс. загрузка депозита:
26.21%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
87 (85.29%)
Коротких трейдов:
15 (14.71%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
3.49 USD
Средний убыток:
-3.70 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-76.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.79 USD (9)
Прирост в месяц:
5.55%
Годовой прогноз:
67.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
76.79 USD (5.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.14% (76.79 USD)
По эквити:
26.59% (243.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 58
USOIL 44
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 70
USOIL 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -885
USOIL 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.35 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +11.44 USD
Макс. убыток в серии: -76.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real18
1.11 × 19
Exness-Real17
1.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.28 23:08
Share of trading days is too low
2025.12.28 23:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 23:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 01:23
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 7.2% of days out of the 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 01:23
80% of trades performed within 6 days. This comprises 4.8% of days out of the 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 05:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 08:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 02:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 02:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BEE1
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
2K
USD
4
100%
102
63%
37%
1.65
0.88
USD
27%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.