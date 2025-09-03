- Прирост
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
65 (63.72%)
Убыточных трейдов:
37 (36.27%)
Лучший трейд:
39.35 USD
Худший трейд:
-13.10 USD
Общая прибыль:
227.01 USD (5 954 pips)
Общий убыток:
-136.94 USD (5 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (11.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.31 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
36.78%
Макс. загрузка депозита:
26.21%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
1.17
Длинных трейдов:
87 (85.29%)
Коротких трейдов:
15 (14.71%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.88 USD
Средняя прибыль:
3.49 USD
Средний убыток:
-3.70 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-76.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.79 USD (9)
Прирост в месяц:
5.55%
Годовой прогноз:
67.36%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
76.79 USD (5.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.14% (76.79 USD)
По эквити:
26.59% (243.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|58
|USOIL
|44
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|70
|USOIL
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-885
|USOIL
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|1.11 × 19
|
Exness-Real17
|1.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
