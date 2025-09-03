- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
104
利益トレード:
67 (64.42%)
損失トレード:
37 (35.58%)
ベストトレード:
39.35 USD
最悪のトレード:
-13.10 USD
総利益:
229.04 USD (6 148 pips)
総損失:
-136.94 USD (5 227 pips)
最大連続の勝ち:
12 (11.44 USD)
最大連続利益:
94.31 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
36.78%
最大入金額:
26.21%
最近のトレード:
42 分前
1週間当たりの取引:
61
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
1.20
長いトレード:
89 (85.58%)
短いトレード:
15 (14.42%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
0.89 USD
平均利益:
3.42 USD
平均損失:
-3.70 USD
最大連続の負け:
9 (-76.79 USD)
最大連続損失:
-76.79 USD (9)
月間成長:
5.66%
年間予想:
68.63%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
76.79 USD (5.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.14% (76.79 USD)
エクイティによる:
26.59% (243.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|60
|USOIL
|44
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|72
|USOIL
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-691
|USOIL
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.35 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +11.44 USD
最大連続損失: -76.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|1.11 × 19
|
Exness-Real17
|1.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
4
100%
104
64%
37%
1.67
0.89
USD
USD
27%
1:500