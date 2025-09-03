- Crescita
Trade:
148
Profit Trade:
86 (58.10%)
Loss Trade:
62 (41.89%)
Best Trade:
17.36 USD
Worst Trade:
-8.88 USD
Profitto lordo:
319.86 USD (12 583 pips)
Perdita lorda:
-171.79 USD (8 782 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (30.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.36 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
59.47%
Massimo carico di deposito:
19.76%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
3.55
Long Trade:
57 (38.51%)
Short Trade:
91 (61.49%)
Fattore di profitto:
1.86
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
3.72 USD
Perdita media:
-2.77 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-41.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.70 USD (6)
Crescita mensile:
17.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.70 USD (3.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.80% (41.70 USD)
Per equità:
19.29% (157.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|148
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +17.36 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +30.71 USD
Massima perdita consecutiva: -41.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
Non ci sono recensioni
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
884
USD
USD
5
100%
148
58%
59%
1.86
1.00
USD
USD
19%
1:500