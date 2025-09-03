SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BEE1
Djamil Karim

BEE1

Djamil Karim
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 6%
Exness-Real18
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
65 (63.72%)
Negociações com perda:
37 (36.27%)
Melhor negociação:
39.35 USD
Pior negociação:
-13.10 USD
Lucro bruto:
227.01 USD (5 954 pips)
Perda bruta:
-136.94 USD (5 227 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (11.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
94.31 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
36.78%
Depósito máximo carregado:
26.21%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
1.17
Negociações longas:
87 (85.29%)
Negociações curtas:
15 (14.71%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
3.49 USD
Perda média:
-3.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-76.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.79 USD (9)
Crescimento mensal:
5.55%
Previsão anual:
67.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
76.79 USD (5.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.14% (76.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.59% (243.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 58
USOIL 44
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 70
USOIL 20
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD -885
USOIL 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.35 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +11.44 USD
Máxima perda consecutiva: -76.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real18
1.11 × 19
Exness-Real17
1.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.28 23:08
Share of trading days is too low
2025.12.28 23:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.28 23:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 01:23
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 7.2% of days out of the 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 01:23
80% of trades performed within 6 days. This comprises 4.8% of days out of the 125 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 05:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 08:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 02:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.03 02:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BEE1
30 USD por mês
6%
0
0
USD
2K
USD
4
100%
102
63%
37%
1.65
0.88
USD
27%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.