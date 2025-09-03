- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
65 (63.72%)
Negociações com perda:
37 (36.27%)
Melhor negociação:
39.35 USD
Pior negociação:
-13.10 USD
Lucro bruto:
227.01 USD (5 954 pips)
Perda bruta:
-136.94 USD (5 227 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (11.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
94.31 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
36.78%
Depósito máximo carregado:
26.21%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
1.17
Negociações longas:
87 (85.29%)
Negociações curtas:
15 (14.71%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
3.49 USD
Perda média:
-3.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-76.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.79 USD (9)
Crescimento mensal:
5.55%
Previsão anual:
67.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
76.79 USD (5.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.14% (76.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.59% (243.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|58
|USOIL
|44
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|70
|USOIL
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-885
|USOIL
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.35 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +11.44 USD
Máxima perda consecutiva: -76.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|1.11 × 19
|
Exness-Real17
|1.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
4
100%
102
63%
37%
1.65
0.88
USD
USD
27%
1:500