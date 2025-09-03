- 成长
交易:
98
盈利交易:
62 (63.26%)
亏损交易:
36 (36.73%)
最好交易:
39.35 USD
最差交易:
-13.10 USD
毛利:
221.57 USD (5 740 pips)
毛利亏损:
-136.13 USD (5 130 pips)
最大连续赢利:
9 (6.00 USD)
最大连续盈利:
94.31 USD (5)
夏普比率:
0.13
交易活动:
36.78%
最大入金加载:
26.21%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
62
平均持有时间:
19 小时
采收率:
1.11
长期交易:
83 (84.69%)
短期交易:
15 (15.31%)
利润因子:
1.63
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
3.57 USD
平均损失:
-3.78 USD
最大连续失误:
9 (-76.79 USD)
最大连续亏损:
-76.79 USD (9)
每月增长:
5.31%
年度预测:
64.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
76.79 USD (5.14%)
相对跌幅:
结余:
5.14% (76.79 USD)
净值:
26.59% (243.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|54
|USOIL
|44
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|65
|USOIL
|20
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-1K
|USOIL
|1.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.35 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +6.00 USD
最大连续亏损: -76.79 USD
