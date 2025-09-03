- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
104
Gewinntrades:
67 (64.42%)
Verlusttrades:
37 (35.58%)
Bester Trade:
39.35 USD
Schlechtester Trade:
-13.10 USD
Bruttoprofit:
229.04 USD (6 148 pips)
Bruttoverlust:
-136.94 USD (5 227 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (11.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
94.31 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
36.78%
Max deposit load:
26.21%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
61
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
1.20
Long-Positionen:
89 (85.58%)
Short-Positionen:
15 (14.42%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
0.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-76.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-76.79 USD (9)
Wachstum pro Monat :
5.66%
Jahresprognose:
68.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
76.79 USD (5.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.14% (76.79 USD)
Kapital:
26.59% (243.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|60
|USOIL
|44
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|72
|USOIL
|20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|-691
|USOIL
|1.6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +39.35 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -76.79 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
6%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
4
100%
104
64%
37%
1.67
0.89
USD
USD
27%
1:500