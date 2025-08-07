SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Quantum Index
Vladimir Mametov

Quantum Index

Vladimir Mametov
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 228%
RoboForex-ECN
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
363
Transacciones Rentables:
346 (95.31%)
Transacciones Irrentables:
17 (4.68%)
Mejor transacción:
5.90 USD
Peor transacción:
-7.50 USD
Beneficio Bruto:
368.36 USD (78 268 pips)
Pérdidas Brutas:
-14.70 USD (677 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
80 (243.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
243.26 USD (80)
Ratio de Sharpe:
0.79
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
31.86%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
47.03
Transacciones Largas:
170 (46.83%)
Transacciones Cortas:
193 (53.17%)
Factor de Beneficio:
25.06
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
1.06 USD
Pérdidas medias:
-0.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.50 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.52%
Pronóstico anual:
151.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7.52 USD (1.46%)
Reducción relativa:
De balance:
1.81% (7.51 USD)
De fondos:
52.98% (229.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.US30Cash 137
.JP225Cash 130
.USTECHCash 61
.DE40Cash 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.US30Cash 117
.JP225Cash 172
.USTECHCash 53
.DE40Cash 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.US30Cash 30K
.JP225Cash 36K
.USTECHCash 9.9K
.DE40Cash 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.90 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 80
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +243.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trading with an Advisor https://www.mql5.com/en/market/product/139572
No hay comentarios
2025.12.19 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 00:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 21:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 19:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 12:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.07 18:16
Share of trading days is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Quantum Index
50 USD al mes
228%
0
0
USD
454
USD
20
100%
363
95%
100%
25.05
0.97
USD
53%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.