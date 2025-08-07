- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
363
Transacciones Rentables:
346 (95.31%)
Transacciones Irrentables:
17 (4.68%)
Mejor transacción:
5.90 USD
Peor transacción:
-7.50 USD
Beneficio Bruto:
368.36 USD (78 268 pips)
Pérdidas Brutas:
-14.70 USD (677 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
80 (243.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
243.26 USD (80)
Ratio de Sharpe:
0.79
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
31.86%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
47.03
Transacciones Largas:
170 (46.83%)
Transacciones Cortas:
193 (53.17%)
Factor de Beneficio:
25.06
Beneficio Esperado:
0.97 USD
Beneficio medio:
1.06 USD
Pérdidas medias:
-0.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.50 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.52%
Pronóstico anual:
151.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7.52 USD (1.46%)
Reducción relativa:
De balance:
1.81% (7.51 USD)
De fondos:
52.98% (229.33 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|137
|.JP225Cash
|130
|.USTECHCash
|61
|.DE40Cash
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|.US30Cash
|117
|.JP225Cash
|172
|.USTECHCash
|53
|.DE40Cash
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|.US30Cash
|30K
|.JP225Cash
|36K
|.USTECHCash
|9.9K
|.DE40Cash
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.90 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 80
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +243.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.65 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Trading with an Advisor https://www.mql5.com/en/market/product/139572
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
228%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
20
100%
363
95%
100%
25.05
0.97
USD
USD
53%
1:300