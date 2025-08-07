- 자본
트레이드:
369
이익 거래:
351 (95.12%)
손실 거래:
18 (4.88%)
최고의 거래:
9.99 USD
최악의 거래:
-8.21 USD
총 수익:
395.14 USD (83 689 pips)
총 손실:
-22.97 USD (677 pips)
연속 최대 이익:
80 (243.26 USD)
연속 최대 이익:
243.26 USD (80)
샤프 비율:
0.76
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
31.86%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
45.22
롱(주식매수):
173 (46.88%)
숏(주식차입매도):
196 (53.12%)
수익 요인:
17.20
기대수익:
1.01 USD
평균 이익:
1.13 USD
평균 손실:
-1.28 USD
연속 최대 손실:
2 (-0.65 USD)
연속 최대 손실:
-8.21 USD (1)
월별 성장률:
13.61%
연간 예측:
165.18%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
8.23 USD (1.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.81% (7.51 USD)
자본금별:
52.98% (229.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|140
|.JP225Cash
|133
|.USTECHCash
|61
|.DE40Cash
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|.US30Cash
|134
|.JP225Cash
|173
|.USTECHCash
|53
|.DE40Cash
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|.US30Cash
|33K
|.JP225Cash
|38K
|.USTECHCash
|9.9K
|.DE40Cash
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.99 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 80
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +243.26 USD
연속 최대 손실: -0.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Trading with an Advisor https://www.mql5.com/en/market/product/139572
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
242%
0
0
USD
USD
472
USD
USD
22
100%
369
95%
100%
17.20
1.01
USD
USD
53%
1:300