Vladimir Mametov

Quantum Index

Vladimir Mametov
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 228%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
363
Negociações com lucro:
346 (95.31%)
Negociações com perda:
17 (4.68%)
Melhor negociação:
5.90 USD
Pior negociação:
-7.50 USD
Lucro bruto:
368.36 USD (78 268 pips)
Perda bruta:
-14.70 USD (677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
80 (243.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
243.26 USD (80)
Índice de Sharpe:
0.79
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
31.86%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
47.03
Negociações longas:
170 (46.83%)
Negociações curtas:
193 (53.17%)
Fator de lucro:
25.06
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
1.06 USD
Perda média:
-0.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.50 USD (1)
Crescimento mensal:
12.52%
Previsão anual:
151.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.52 USD (1.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.81% (7.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.98% (229.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.US30Cash 137
.JP225Cash 130
.USTECHCash 61
.DE40Cash 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.US30Cash 117
.JP225Cash 172
.USTECHCash 53
.DE40Cash 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.US30Cash 30K
.JP225Cash 36K
.USTECHCash 9.9K
.DE40Cash 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.90 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 80
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +243.26 USD
Máxima perda consecutiva: -0.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Trading with an Advisor https://www.mql5.com/en/market/product/139572
2025.12.19 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 00:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 21:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 19:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 12:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.07 18:16
Share of trading days is too low
