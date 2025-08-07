- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
363
Negociações com lucro:
346 (95.31%)
Negociações com perda:
17 (4.68%)
Melhor negociação:
5.90 USD
Pior negociação:
-7.50 USD
Lucro bruto:
368.36 USD (78 268 pips)
Perda bruta:
-14.70 USD (677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
80 (243.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
243.26 USD (80)
Índice de Sharpe:
0.79
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
31.86%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
47.03
Negociações longas:
170 (46.83%)
Negociações curtas:
193 (53.17%)
Fator de lucro:
25.06
Valor esperado:
0.97 USD
Lucro médio:
1.06 USD
Perda média:
-0.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.50 USD (1)
Crescimento mensal:
12.52%
Previsão anual:
151.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7.52 USD (1.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.81% (7.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.98% (229.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|137
|.JP225Cash
|130
|.USTECHCash
|61
|.DE40Cash
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|.US30Cash
|117
|.JP225Cash
|172
|.USTECHCash
|53
|.DE40Cash
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|.US30Cash
|30K
|.JP225Cash
|36K
|.USTECHCash
|9.9K
|.DE40Cash
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.90 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 80
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +243.26 USD
Máxima perda consecutiva: -0.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Trading with an Advisor https://www.mql5.com/en/market/product/139572
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
228%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
20
100%
363
95%
100%
25.05
0.97
USD
USD
53%
1:300