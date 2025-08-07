- 成長
トレード:
363
利益トレード:
346 (95.31%)
損失トレード:
17 (4.68%)
ベストトレード:
5.90 USD
最悪のトレード:
-7.50 USD
総利益:
368.36 USD (78 268 pips)
総損失:
-14.70 USD (677 pips)
最大連続の勝ち:
80 (243.26 USD)
最大連続利益:
243.26 USD (80)
シャープレシオ:
0.79
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
31.86%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
47.03
長いトレード:
170 (46.83%)
短いトレード:
193 (53.17%)
プロフィットファクター:
25.06
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
1.06 USD
平均損失:
-0.86 USD
最大連続の負け:
2 (-0.65 USD)
最大連続損失:
-7.50 USD (1)
月間成長:
12.52%
年間予想:
151.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.52 USD (1.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.81% (7.51 USD)
エクイティによる:
52.98% (229.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|137
|.JP225Cash
|130
|.USTECHCash
|61
|.DE40Cash
|35
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.US30Cash
|117
|.JP225Cash
|172
|.USTECHCash
|53
|.DE40Cash
|11
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.US30Cash
|30K
|.JP225Cash
|36K
|.USTECHCash
|9.9K
|.DE40Cash
|2.2K
ベストトレード: +5.90 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 80
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +243.26 USD
最大連続損失: -0.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
