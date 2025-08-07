シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Quantum Index
Vladimir Mametov

Quantum Index

Vladimir Mametov
レビュー0件
信頼性
20週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 228%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
363
利益トレード:
346 (95.31%)
損失トレード:
17 (4.68%)
ベストトレード:
5.90 USD
最悪のトレード:
-7.50 USD
総利益:
368.36 USD (78 268 pips)
総損失:
-14.70 USD (677 pips)
最大連続の勝ち:
80 (243.26 USD)
最大連続利益:
243.26 USD (80)
シャープレシオ:
0.79
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
31.86%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
47.03
長いトレード:
170 (46.83%)
短いトレード:
193 (53.17%)
プロフィットファクター:
25.06
期待されたペイオフ:
0.97 USD
平均利益:
1.06 USD
平均損失:
-0.86 USD
最大連続の負け:
2 (-0.65 USD)
最大連続損失:
-7.50 USD (1)
月間成長:
12.52%
年間予想:
151.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7.52 USD (1.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.81% (7.51 USD)
エクイティによる:
52.98% (229.33 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
.US30Cash 137
.JP225Cash 130
.USTECHCash 61
.DE40Cash 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
.US30Cash 117
.JP225Cash 172
.USTECHCash 53
.DE40Cash 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
.US30Cash 30K
.JP225Cash 36K
.USTECHCash 9.9K
.DE40Cash 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.90 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 80
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +243.26 USD
最大連続損失: -0.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Trading with an Advisor https://www.mql5.com/en/market/product/139572
レビューなし
2025.12.19 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 00:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 21:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 19:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 12:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.07 18:16
Share of trading days is too low
