Vladimir Mametov

Quantum Index

Vladimir Mametov
0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 228%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
363
盈利交易:
346 (95.31%)
亏损交易:
17 (4.68%)
最好交易:
5.90 USD
最差交易:
-7.50 USD
毛利:
368.36 USD (78 268 pips)
毛利亏损:
-14.70 USD (677 pips)
最大连续赢利:
80 (243.26 USD)
最大连续盈利:
243.26 USD (80)
夏普比率:
0.79
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
31.86%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 小时
采收率:
47.03
长期交易:
170 (46.83%)
短期交易:
193 (53.17%)
利润因子:
25.06
预期回报:
0.97 USD
平均利润:
1.06 USD
平均损失:
-0.86 USD
最大连续失误:
2 (-0.65 USD)
最大连续亏损:
-7.50 USD (1)
每月增长:
12.52%
年度预测:
151.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.52 USD (1.46%)
相对跌幅:
结余:
1.81% (7.51 USD)
净值:
52.98% (229.33 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
.US30Cash 137
.JP225Cash 130
.USTECHCash 61
.DE40Cash 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
.US30Cash 117
.JP225Cash 172
.USTECHCash 53
.DE40Cash 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
.US30Cash 30K
.JP225Cash 36K
.USTECHCash 9.9K
.DE40Cash 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.90 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 80
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +243.26 USD
最大连续亏损: -0.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Trading with an Advisor https://www.mql5.com/en/market/product/139572
2025.12.19 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 00:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 21:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 19:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 12:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.07 18:16
Share of trading days is too low
