- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
363
Прибыльных трейдов:
346 (95.31%)
Убыточных трейдов:
17 (4.68%)
Лучший трейд:
5.90 USD
Худший трейд:
-7.50 USD
Общая прибыль:
368.36 USD (78 268 pips)
Общий убыток:
-14.70 USD (677 pips)
Макс. серия выигрышей:
80 (243.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
243.26 USD (80)
Коэффициент Шарпа:
0.79
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
31.86%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
47.03
Длинных трейдов:
170 (46.83%)
Коротких трейдов:
193 (53.17%)
Профит фактор:
25.06
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
1.06 USD
Средний убыток:
-0.86 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.50 USD (1)
Прирост в месяц:
12.52%
Годовой прогноз:
151.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.52 USD (1.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.81% (7.51 USD)
По эквити:
52.98% (229.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|137
|.JP225Cash
|130
|.USTECHCash
|61
|.DE40Cash
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.US30Cash
|117
|.JP225Cash
|172
|.USTECHCash
|53
|.DE40Cash
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.US30Cash
|30K
|.JP225Cash
|36K
|.USTECHCash
|9.9K
|.DE40Cash
|2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.90 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 80
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +243.26 USD
Макс. убыток в серии: -0.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговля советником https://www.mql5.com/ru/market/product/139572
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
228%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
20
100%
363
95%
100%
25.05
0.97
USD
USD
53%
1:300