Vladimir Mametov

Quantum Index

Vladimir Mametov
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 228%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
363
Прибыльных трейдов:
346 (95.31%)
Убыточных трейдов:
17 (4.68%)
Лучший трейд:
5.90 USD
Худший трейд:
-7.50 USD
Общая прибыль:
368.36 USD (78 268 pips)
Общий убыток:
-14.70 USD (677 pips)
Макс. серия выигрышей:
80 (243.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
243.26 USD (80)
Коэффициент Шарпа:
0.79
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
31.86%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
47.03
Длинных трейдов:
170 (46.83%)
Коротких трейдов:
193 (53.17%)
Профит фактор:
25.06
Мат. ожидание:
0.97 USD
Средняя прибыль:
1.06 USD
Средний убыток:
-0.86 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.50 USD (1)
Прирост в месяц:
12.52%
Годовой прогноз:
151.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.52 USD (1.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.81% (7.51 USD)
По эквити:
52.98% (229.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US30Cash 137
.JP225Cash 130
.USTECHCash 61
.DE40Cash 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US30Cash 117
.JP225Cash 172
.USTECHCash 53
.DE40Cash 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US30Cash 30K
.JP225Cash 36K
.USTECHCash 9.9K
.DE40Cash 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.90 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 80
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +243.26 USD
Макс. убыток в серии: -0.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговля советником https://www.mql5.com/ru/market/product/139572
Нет отзывов
2025.12.19 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 00:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 21:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 19:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 12:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.07 18:16
Share of trading days is too low
