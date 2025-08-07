SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Quantum Index
Vladimir Mametov

Quantum Index

Vladimir Mametov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 228%
RoboForex-ECN
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
363
Gewinntrades:
346 (95.31%)
Verlusttrades:
17 (4.68%)
Bester Trade:
5.90 USD
Schlechtester Trade:
-7.50 USD
Bruttoprofit:
368.36 USD (78 268 pips)
Bruttoverlust:
-14.70 USD (677 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
80 (243.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
243.26 USD (80)
Sharpe Ratio:
0.79
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
31.86%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
47.03
Long-Positionen:
170 (46.83%)
Short-Positionen:
193 (53.17%)
Profit-Faktor:
25.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-0.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.50 USD (1)
Wachstum pro Monat :
12.52%
Jahresprognose:
151.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7.52 USD (1.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.81% (7.51 USD)
Kapital:
52.98% (229.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
.US30Cash 137
.JP225Cash 130
.USTECHCash 61
.DE40Cash 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
.US30Cash 117
.JP225Cash 172
.USTECHCash 53
.DE40Cash 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
.US30Cash 30K
.JP225Cash 36K
.USTECHCash 9.9K
.DE40Cash 2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.90 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 80
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +243.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trading with an Advisor https://www.mql5.com/en/market/product/139572
Keine Bewertungen
2025.12.19 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.16 00:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 00:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 21:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 19:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 12:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.07 18:16
Share of trading days is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Quantum Index
50 USD pro Monat
228%
0
0
USD
454
USD
20
100%
363
95%
100%
25.05
0.97
USD
53%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.