Total de Trades:
47
Transacciones Rentables:
27 (57.44%)
Transacciones Irrentables:
20 (42.55%)
Mejor transacción:
16.01 USD
Peor transacción:
-9.14 USD
Beneficio Bruto:
85.82 USD (9 273 pips)
Pérdidas Brutas:
-85.85 USD (7 731 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (6.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
30.40%
Carga máxima del depósito:
11.26%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
-0.00
Transacciones Largas:
26 (55.32%)
Transacciones Cortas:
21 (44.68%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.00 USD
Beneficio medio:
3.18 USD
Pérdidas medias:
-4.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-23.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.17 USD (4)
Crecimiento al mes:
22.99%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.15 USD
Máxima:
36.01 USD (34.53%)
Reducción relativa:
De balance:
34.53% (36.01 USD)
De fondos:
15.70% (13.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +16.01 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +6.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.17 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 4
|
Alpari-MT5
|0.09 × 22
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
May 5th, 2025
USDJPY and GBPJPY. Initial Deposit $100, lot: 0.02
Maximum risk: 50% of deposit.
High risk signal.
