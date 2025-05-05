- Прирост
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
27 (58.69%)
Убыточных трейдов:
19 (41.30%)
Лучший трейд:
16.01 USD
Худший трейд:
-9.14 USD
Общая прибыль:
85.82 USD (9 273 pips)
Общий убыток:
-79.61 USD (7 243 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (6.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
30.40%
Макс. загрузка депозита:
11.26%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
26 (56.52%)
Коротких трейдов:
20 (43.48%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
3.18 USD
Средний убыток:
-4.19 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-23.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.17 USD (4)
Прирост в месяц:
39.52%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.15 USD
Максимальная:
36.01 USD (34.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.53% (36.01 USD)
По эквити:
15.70% (13.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.01 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6.10 USD
Макс. убыток в серии: -23.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 4
|
Alpari-MT5
|0.09 × 22
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
May 5th, 2025
USDJPY and GBPJPY. Initial Deposit $100, lot: 0.02
Maximum risk: 50% of deposit.
High risk signal.
Нет отзывов
