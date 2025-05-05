СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Dhana Yatra
Windra Swastika

Dhana Yatra

Windra Swastika
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 7%
OctaFX-Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
27 (58.69%)
Убыточных трейдов:
19 (41.30%)
Лучший трейд:
16.01 USD
Худший трейд:
-9.14 USD
Общая прибыль:
85.82 USD (9 273 pips)
Общий убыток:
-79.61 USD (7 243 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (6.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.80 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
30.40%
Макс. загрузка депозита:
11.26%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.17
Длинных трейдов:
26 (56.52%)
Коротких трейдов:
20 (43.48%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.14 USD
Средняя прибыль:
3.18 USD
Средний убыток:
-4.19 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-23.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.17 USD (4)
Прирост в месяц:
39.52%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.15 USD
Максимальная:
36.01 USD (34.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.53% (36.01 USD)
По эквити:
15.70% (13.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.01 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6.10 USD
Макс. убыток в серии: -23.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 4
Alpari-MT5
0.09 × 22
VantageInternational-Live
4.00 × 1
May 5th, 2025

USDJPY and GBPJPY. Initial Deposit $100, lot: 0.02

Maximum risk: 50% of deposit.

High risk signal.


Нет отзывов
2025.12.19 18:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 20:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 23:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 07:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 13:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 18:37
Share of trading days is too low
2025.09.29 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 17:25
Share of trading days is too low
2025.09.29 17:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.28 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 14:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 14:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.28 14:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 14:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.26 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 18:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dhana Yatra
30 USD в месяц
7%
0
0
USD
96
USD
12
93%
46
58%
30%
1.07
0.14
USD
35%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.