トレード:
47
利益トレード:
27 (57.44%)
損失トレード:
20 (42.55%)
ベストトレード:
16.01 USD
最悪のトレード:
-9.14 USD
総利益:
85.82 USD (9 273 pips)
総損失:
-85.85 USD (7 731 pips)
最大連続の勝ち:
5 (6.10 USD)
最大連続利益:
19.80 USD (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
30.40%
最大入金額:
11.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
-0.00
長いトレード:
26 (55.32%)
短いトレード:
21 (44.68%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.00 USD
平均利益:
3.18 USD
平均損失:
-4.29 USD
最大連続の負け:
4 (-23.17 USD)
最大連続損失:
-23.17 USD (4)
月間成長:
22.99%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.15 USD
最大の:
36.01 USD (34.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.53% (36.01 USD)
エクイティによる:
15.70% (13.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +16.01 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +6.10 USD
最大連続損失: -23.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 4
|
Alpari-MT5
|0.09 × 22
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
May 5th, 2025
USDJPY and GBPJPY. Initial Deposit $100, lot: 0.02
Maximum risk: 50% of deposit.
High risk signal.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-0%
0
0
USD
USD
89
USD
USD
13
93%
47
57%
30%
0.99
-0.00
USD
USD
35%
1:500