- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
27 (57.44%)
Negociações com perda:
20 (42.55%)
Melhor negociação:
16.01 USD
Pior negociação:
-9.14 USD
Lucro bruto:
85.82 USD (9 273 pips)
Perda bruta:
-85.85 USD (7 731 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (6.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.80 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
30.40%
Depósito máximo carregado:
11.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
-0.00
Negociações longas:
26 (55.32%)
Negociações curtas:
21 (44.68%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.00 USD
Lucro médio:
3.18 USD
Perda média:
-4.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-23.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.17 USD (4)
Crescimento mensal:
22.99%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.15 USD
Máximo:
36.01 USD (34.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.53% (36.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.70% (13.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.01 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +6.10 USD
Máxima perda consecutiva: -23.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 4
|
Alpari-MT5
|0.09 × 22
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
May 5th, 2025
USDJPY and GBPJPY. Initial Deposit $100, lot: 0.02
Maximum risk: 50% of deposit.
High risk signal.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
89
USD
USD
13
93%
47
57%
30%
0.99
-0.00
USD
USD
35%
1:500