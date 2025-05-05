- Crescita
Trade:
86
Profit Trade:
51 (59.30%)
Loss Trade:
35 (40.70%)
Best Trade:
24.24 USD
Worst Trade:
-22.00 USD
Profitto lordo:
337.87 USD (23 814 pips)
Perdita lorda:
-248.44 USD (16 196 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (93.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.40 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
30.40%
Massimo carico di deposito:
11.26%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
41 (47.67%)
Short Trade:
45 (52.33%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
6.62 USD
Perdita media:
-7.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.97 USD (2)
Crescita mensile:
52.07%
Previsione annuale:
631.73%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
76.04 USD (32.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.58% (76.04 USD)
Per equità:
15.70% (13.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|GBPJPY
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|88
|GBPJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|7.3K
|GBPJPY
|366
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Best Trade: +24.24 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +93.40 USD
Massima perdita consecutiva: -20.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 19
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.09 × 22
|
ICMarketsSC-MT5
|0.33 × 15
|
OctaFX-Real2
|0.72 × 67
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|8.00 × 8
May 5th, 2025
USDJPY and GBPJPY. Initial Deposit $100, lot: 0.02
Maximum risk: 50% of deposit.
High risk signal.
