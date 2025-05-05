SegnaliSezioni
Windra Swastika

Dhana Yatra

Windra Swastika
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 88%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
51 (59.30%)
Loss Trade:
35 (40.70%)
Best Trade:
24.24 USD
Worst Trade:
-22.00 USD
Profitto lordo:
337.87 USD (23 814 pips)
Perdita lorda:
-248.44 USD (16 196 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (93.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.40 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
30.40%
Massimo carico di deposito:
11.26%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
41 (47.67%)
Short Trade:
45 (52.33%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
6.62 USD
Perdita media:
-7.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.97 USD (2)
Crescita mensile:
52.07%
Previsione annuale:
631.73%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
76.04 USD (32.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.58% (76.04 USD)
Per equità:
15.70% (13.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 79
GBPJPY 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 88
GBPJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 7.3K
GBPJPY 366
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.24 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +93.40 USD
Massima perdita consecutiva: -20.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.09 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.33 × 15
OctaFX-Real2
0.72 × 67
VantageInternational-Live
4.00 × 1
RoboForex-Pro
8.00 × 8
May 5th, 2025

USDJPY and GBPJPY. Initial Deposit $100, lot: 0.02

Maximum risk: 50% of deposit.

High risk signal.


Non ci sono recensioni
2025.09.26 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 18:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 03:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 09:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 17:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 08:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 15:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 18:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 06:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 17:07
Share of trading days is too low
2025.05.05 17:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.05 15:58
Share of trading days is too low
