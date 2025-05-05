- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
47
Gewinntrades:
27 (57.44%)
Verlusttrades:
20 (42.55%)
Bester Trade:
16.01 USD
Schlechtester Trade:
-9.14 USD
Bruttoprofit:
85.82 USD (9 273 pips)
Bruttoverlust:
-85.85 USD (7 731 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (6.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19.80 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
30.40%
Max deposit load:
11.26%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.00
Long-Positionen:
26 (55.32%)
Short-Positionen:
21 (44.68%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-23.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.17 USD (4)
Wachstum pro Monat :
20.19%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.15 USD
Maximaler:
36.01 USD (34.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.53% (36.01 USD)
Kapital:
15.70% (13.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.01 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 4
|
Alpari-MT5
|0.09 × 22
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
May 5th, 2025
USDJPY and GBPJPY. Initial Deposit $100, lot: 0.02
Maximum risk: 50% of deposit.
High risk signal.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-0%
0
0
USD
USD
89
USD
USD
13
93%
47
57%
30%
0.99
-0.00
USD
USD
35%
1:500