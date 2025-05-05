SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dhana Yatra
Windra Swastika

Dhana Yatra

Windra Swastika
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 86%
OctaFX-Real2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
50 (58.82%)
Perte trades:
35 (41.18%)
Meilleure transaction:
24.24 USD
Pire transaction:
-22.00 USD
Bénéfice brut:
337.03 USD (23 752 pips)
Perte brute:
-248.44 USD (16 196 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (93.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.40 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
29.38%
Charge de dépôt maximale:
11.26%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.17
Longs trades:
41 (48.24%)
Courts trades:
44 (51.76%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
1.04 USD
Bénéfice moyen:
6.74 USD
Perte moyenne:
-7.10 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-20.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.97 USD (2)
Croissance mensuelle:
42.96%
Prévision annuelle:
521.20%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
76.04 USD (32.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.58% (76.04 USD)
Par fonds propres:
15.70% (13.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 78
GBPJPY 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 87
GBPJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 7.2K
GBPJPY 366
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.24 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +93.40 USD
Perte consécutive maximale: -20.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.09 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.33 × 15
OctaFX-Real2
0.72 × 67
VantageInternational-Live
4.00 × 1
RoboForex-Pro
8.00 × 8
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

May 5th, 2025

USDJPY and GBPJPY. Initial Deposit $100, lot: 0.02

Maximum risk: 50% of deposit.

High risk signal.


Aucun avis
2025.07.23 17:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 18:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 03:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 09:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 17:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 08:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 15:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 18:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 06:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 17:07
Share of trading days is too low
2025.05.05 17:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.05 15:58
Share of trading days is too low
2025.05.05 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dhana Yatra
30 USD par mois
86%
0
0
USD
89
USD
21
77%
85
58%
29%
1.35
1.04
USD
50%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.