Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 19 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Alpari-MT5 0.09 × 22 ICMarketsSC-MT5 0.33 × 15 OctaFX-Real2 0.72 × 67 VantageInternational-Live 4.00 × 1 RoboForex-Pro 8.00 × 8