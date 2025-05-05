- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
46
盈利交易:
27 (58.69%)
亏损交易:
19 (41.30%)
最好交易:
16.01 USD
最差交易:
-9.14 USD
毛利:
85.82 USD (9 273 pips)
毛利亏损:
-79.61 USD (7 243 pips)
最大连续赢利:
5 (6.10 USD)
最大连续盈利:
19.80 USD (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
30.40%
最大入金加载:
11.26%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.17
长期交易:
26 (56.52%)
短期交易:
20 (43.48%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.14 USD
平均利润:
3.18 USD
平均损失:
-4.19 USD
最大连续失误:
4 (-23.17 USD)
最大连续亏损:
-23.17 USD (4)
每月增长:
31.57%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
21.15 USD
最大值:
36.01 USD (34.53%)
相对跌幅:
结余:
34.53% (36.01 USD)
净值:
15.70% (13.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.01 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +6.10 USD
最大连续亏损: -23.17 USD
May 5th, 2025
USDJPY and GBPJPY. Initial Deposit $100, lot: 0.02
Maximum risk: 50% of deposit.
High risk signal.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
96
USD
USD
12
93%
46
58%
30%
1.07
0.14
USD
USD
35%
1:500