- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
51 (59.30%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (40.70%)
En iyi işlem:
24.24 USD
En kötü işlem:
-22.00 USD
Brüt kâr:
337.87 USD (23 814 pips)
Brüt zarar:
-248.44 USD (16 196 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (93.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.40 USD (9)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
30.40%
Maks. mevduat yükü:
11.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
41 (47.67%)
Satış işlemleri:
45 (52.33%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
6.62 USD
Ortalama zarar:
-7.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.97 USD (2)
Aylık büyüme:
52.07%
Yıllık tahmin:
631.73%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
76.04 USD (32.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.58% (76.04 USD)
Varlığa göre:
15.70% (13.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|GBPJPY
|7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|88
|GBPJPY
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|7.3K
|GBPJPY
|366
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.24 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +93.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
May 5th, 2025
USDJPY and GBPJPY. Initial Deposit $100, lot: 0.02
Maximum risk: 50% of deposit.
High risk signal.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
88%
0
0
USD
USD
89
USD
USD
21
77%
86
59%
30%
1.35
1.04
USD
USD
50%
1:500