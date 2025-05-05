SinyallerBölümler
Windra Swastika

Dhana Yatra

Windra Swastika
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 88%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
86
Kârla kapanan işlemler:
51 (59.30%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (40.70%)
En iyi işlem:
24.24 USD
En kötü işlem:
-22.00 USD
Brüt kâr:
337.87 USD (23 814 pips)
Brüt zarar:
-248.44 USD (16 196 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (93.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.40 USD (9)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
30.40%
Maks. mevduat yükü:
11.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
41 (47.67%)
Satış işlemleri:
45 (52.33%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
6.62 USD
Ortalama zarar:
-7.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.97 USD (2)
Aylık büyüme:
52.07%
Yıllık tahmin:
631.73%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
76.04 USD (32.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.58% (76.04 USD)
Varlığa göre:
15.70% (13.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 79
GBPJPY 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 88
GBPJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 7.3K
GBPJPY 366
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.24 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +93.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 19
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.09 × 22
ICMarketsSC-MT5
0.33 × 15
OctaFX-Real2
0.72 × 67
VantageInternational-Live
4.00 × 1
RoboForex-Pro
8.00 × 8
May 5th, 2025

USDJPY and GBPJPY. Initial Deposit $100, lot: 0.02

Maximum risk: 50% of deposit.

High risk signal.


İnceleme yok
2025.09.26 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 17:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 18:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 03:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 09:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 17:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.19 08:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 15:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 15:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.06 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 18:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 06:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 17:07
Share of trading days is too low
2025.05.05 17:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.05 15:58
Share of trading days is too low
