Dövizler / PLTR
PLTR: Palantir Technologies Inc Class A
182.39 USD 5.42 (3.06%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PLTR fiyatı bugün 3.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 176.71 ve Yüksek fiyatı olarak 184.41 aralığında işlem gördü.
Palantir Technologies Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLTR haberleri
Günlük aralık
176.71 184.41
Yıllık aralık
36.05 189.46
- Önceki kapanış
- 176.97
- Açılış
- 177.02
- Satış
- 182.39
- Alış
- 182.69
- Düşük
- 176.71
- Yüksek
- 184.41
- Hacim
- 159.666 K
- Günlük değişim
- 3.06%
- Aylık değişim
- 20.65%
- 6 aylık değişim
- 117.68%
- Yıllık değişim
- 390.16%
21 Eylül, Pazar