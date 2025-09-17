KurseKategorien
Währungen / PLTR
Zurück zum Aktien

PLTR: Palantir Technologies Inc Class A

176.97 USD 8.67 (5.15%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PLTR hat sich für heute um 5.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 169.40 bis zu einem Hoch von 178.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Palantir Technologies Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PLTR News

Tagesspanne
169.40 178.37
Jahresspanne
36.05 189.46
Vorheriger Schlusskurs
168.30
Eröffnung
170.27
Bid
176.97
Ask
177.27
Tief
169.40
Hoch
178.37
Volumen
151.993 K
Tagesänderung
5.15%
Monatsänderung
17.07%
6-Monatsänderung
111.21%
Jahresänderung
375.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K