Währungen / PLTR
PLTR: Palantir Technologies Inc Class A
176.97 USD 8.67 (5.15%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLTR hat sich für heute um 5.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 169.40 bis zu einem Hoch von 178.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Palantir Technologies Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PLTR News
- 2 Hyper-Growth Tech Stocks to Buy in 2025
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Stock Market Leaders Have Big Annual Earnings Growth, Like These IBD 50 Stalwarts
- Trump UK Visit: Palantir Software Purchases To Increase?
- AI Adoption Puts Snowflake on ‘Launchpad to 2021 Highs,’ Says Analyst - TipRanks.com
- Get in These Trades/Investments Today
- Got $5,000? 2 Brilliant Tech Stocks to Buy and Hold for the Long Term
- Is BigBear.ai Stock the Next Palantir and a Buy?
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Why Is Palantir Stock (PLTR) Jumping Today?
- You Can Beat The Market - By Breaking Some Rules
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- SoundHound Bets on Amelia 7: Can Agentic AI Boost Enterprise Growth?
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Börse Frankfurt-News: Auslandsaktien: Top-Performer aus Süd- und Osteuropa
- Why Palantir Shares Are Climbing Today?
- Think Nvidia and Palantir Are Going to Be the Biggest Winners in Artificial Intelligence (AI)? Here's Why This Could Be an Even Bigger Opportunity for Investors.
- Palantir Technologies Inc. (PLTR) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Palantir Is Falling Today -- Is the Stock a Buy Right Now?
- Palantir (PLTR) Set for $1B UK Military Deal During Trump Visit - TipRanks.com
- The Times: Palantir schließt 750-Millionen-Pfund-Deal mit dem Vereinigten Königreich während Trump-Besuch
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Innodata Stock Soars 66% in a Month: Still Worth Buying or Risk?
Tagesspanne
169.40 178.37
Jahresspanne
36.05 189.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 168.30
- Eröffnung
- 170.27
- Bid
- 176.97
- Ask
- 177.27
- Tief
- 169.40
- Hoch
- 178.37
- Volumen
- 151.993 K
- Tagesänderung
- 5.15%
- Monatsänderung
- 17.07%
- 6-Monatsänderung
- 111.21%
- Jahresänderung
- 375.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K