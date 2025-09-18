통화 / PLTR
PLTR: Palantir Technologies Inc Class A
182.39 USD 5.42 (3.06%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PLTR 환율이 오늘 3.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 176.71이고 고가는 184.41이었습니다.
Palantir Technologies Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
176.71 184.41
년간 변동
36.05 189.46
- 이전 종가
- 176.97
- 시가
- 177.02
- Bid
- 182.39
- Ask
- 182.69
- 저가
- 176.71
- 고가
- 184.41
- 볼륨
- 159.666 K
- 일일 변동
- 3.06%
- 월 변동
- 20.65%
- 6개월 변동
- 117.68%
- 년간 변동율
- 390.16%
