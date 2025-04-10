Divisas / PLL
PLL: Piedmont Lithium Inc
7.25 USD 0.71 (8.92%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PLL de hoy ha cambiado un -8.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.02, mientras que el máximo ha alcanzado 8.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Piedmont Lithium Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PLL News
- Canaccord Genuity upgrades Sayona Mining stock to Buy on merger benefits
- PLL Closes Merger Deal With Sayona to Form Leading Lithium Producer
- Sayona Mining receives shareholder approval for Piedmont Lithium merger
- Piedmont Lithium reschedules Sayona Mining merger vote, RCF extends agreement
- Is Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Sayona Mining extends RCF agreement and provides merger update with Piedmont
- Tesla Supplier Idles Mine, Lighting Up Lithium Stocks — For Now
- These lithium stocks are surging as a mine in China goes offline. Can the rally continue?
- Albemarle Stock Surges Nearly 11%, Other Lithium Stocks Gain In Monday Pre-Market: What's Going On? - General Motors (NYSE:GM), Albemarle (NYSE:ALB)
- Lithium stocks surge after CATL suspends production at major mine
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Silvercorp (SVM) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- ICL Group (ICL) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Ur Energy (URG) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Piedmont Lithium ADR earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Carpenter Technology (CRS) Tops Q4 Earnings Estimates
- Teck Resources Ltd (TECK) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Soars 11.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Piedmont Lithium: Trump Dropping EVs Creates Additional Risks
- Vinland Lithium Inc. Commences Summer Exploration Program and Launches Website
- Lithium Miners News For The Month Of May 2025
- Sayona-Piedmont merger forms Elevra Lithium with equal board representation
Rango diario
7.02 8.07
Rango anual
5.15 15.45
- Cierres anteriores
- 7.96
- Open
- 8.02
- Bid
- 7.25
- Ask
- 7.55
- Low
- 7.02
- High
- 8.07
- Volumen
- 4.575 K
- Cambio diario
- -8.92%
- Cambio mensual
- -0.28%
- Cambio a 6 meses
- 0.42%
- Cambio anual
- -9.60%
