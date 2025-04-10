Валюты / PLL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PLL: Piedmont Lithium Inc
7.25 USD 0.71 (8.92%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLL за сегодня изменился на -8.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.02, а максимальная — 8.07.
Следите за динамикой Piedmont Lithium Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PLL
- Canaccord Genuity upgrades Sayona Mining stock to Buy on merger benefits
- PLL Closes Merger Deal With Sayona to Form Leading Lithium Producer
- Sayona Mining receives shareholder approval for Piedmont Lithium merger
- Piedmont Lithium reschedules Sayona Mining merger vote, RCF extends agreement
- Is Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Sayona Mining extends RCF agreement and provides merger update with Piedmont
- Tesla Supplier Idles Mine, Lighting Up Lithium Stocks — For Now
- These lithium stocks are surging as a mine in China goes offline. Can the rally continue?
- Albemarle Stock Surges Nearly 11%, Other Lithium Stocks Gain In Monday Pre-Market: What's Going On? - General Motors (NYSE:GM), Albemarle (NYSE:ALB)
- Lithium stocks surge after CATL suspends production at major mine
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Silvercorp (SVM) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- ICL Group (ICL) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Ur Energy (URG) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Piedmont Lithium ADR earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Carpenter Technology (CRS) Tops Q4 Earnings Estimates
- Teck Resources Ltd (TECK) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Soars 11.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Lithium Miners News For The Month Of June 2025
- Piedmont Lithium: Trump Dropping EVs Creates Additional Risks
- Vinland Lithium Inc. Commences Summer Exploration Program and Launches Website
- Lithium Miners News For The Month Of May 2025
- Sayona-Piedmont merger forms Elevra Lithium with equal board representation
Дневной диапазон
7.02 8.07
Годовой диапазон
5.15 15.45
- Предыдущее закрытие
- 7.96
- Open
- 8.02
- Bid
- 7.25
- Ask
- 7.55
- Low
- 7.02
- High
- 8.07
- Объем
- 4.575 K
- Дневное изменение
- -8.92%
- Месячное изменение
- -0.28%
- 6-месячное изменение
- 0.42%
- Годовое изменение
- -9.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.