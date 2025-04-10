КотировкиРазделы
Валюты / PLL
Назад в Рынок акций США

PLL: Piedmont Lithium Inc

7.25 USD 0.71 (8.92%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PLL за сегодня изменился на -8.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.02, а максимальная — 8.07.

Следите за динамикой Piedmont Lithium Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PLL

Дневной диапазон
7.02 8.07
Годовой диапазон
5.15 15.45
Предыдущее закрытие
7.96
Open
8.02
Bid
7.25
Ask
7.55
Low
7.02
High
8.07
Объем
4.575 K
Дневное изменение
-8.92%
Месячное изменение
-0.28%
6-месячное изменение
0.42%
Годовое изменение
-9.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.