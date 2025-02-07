Divisas / DNN
DNN: Denison Mines Corp (Canada)
2.53 USD 0.01 (0.40%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DNN de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.47, mientras que el máximo ha alcanzado 2.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Denison Mines Corp (Canada). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DNN News
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Are Basic Materials Stocks Lagging Idaho Strategic Resources (IDR) This Year?
- Denison Mines: Production Timeline Is Still Intact (Rating Upgrade) (DNN)
- All You Need to Know About Denison Mine (DNN) Rating Upgrade to Buy
- Denison Mines stock falls after pricing $300 million convertible notes
- Denison Mines announces $250 million convertible notes offering
- Denison Mines earnings beat, revenue topped estimates
- MP Materials Corp. (MP) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Globe Specialty Metals (GSM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Best Uranium stocks to consider adding according to WarrenAI
- Denison discovers high-grade uranium at McClean South
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Soars 11.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.24%
- Denison Mines Faces Challenges (And Costs) In Becoming A Uranium Supplier (Downgrade)(DNN)
- Navigating Denison Mines' (DNN) Uranium Fog : Geopolitics And The Long Game
- Denison Mines: The Chart Made Me Look, The Narrative Made Me Short
- Denison Mines Stock: A House Of Cards Built On Uranium Hype (NYSE:DNN)
Rango diario
2.47 2.58
Rango anual
1.08 2.61
- Cierres anteriores
- 2.52
- Open
- 2.50
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Low
- 2.47
- High
- 2.58
- Volumen
- 25.198 K
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 12.44%
- Cambio a 6 meses
- 90.23%
- Cambio anual
- 36.76%
