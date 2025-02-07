통화 / DNN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DNN: Denison Mines Corp (Canada)
2.70 USD 0.14 (5.47%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DNN 환율이 오늘 5.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.55이고 고가는 2.74이었습니다.
Denison Mines Corp (Canada) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DNN News
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Are Basic Materials Stocks Lagging Idaho Strategic Resources (IDR) This Year?
- Denison Mines: Production Timeline Is Still Intact (Rating Upgrade) (DNN)
- All You Need to Know About Denison Mine (DNN) Rating Upgrade to Buy
- Denison Mines stock falls after pricing $300 million convertible notes
- Denison Mines announces $250 million convertible notes offering
- Denison Mines earnings beat, revenue topped estimates
- MP Materials Corp. (MP) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Globe Specialty Metals (GSM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Best Uranium stocks to consider adding according to WarrenAI
- Denison discovers high-grade uranium at McClean South
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Soars 11.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.24%
- Denison Mines Faces Challenges (And Costs) In Becoming A Uranium Supplier (Downgrade)(DNN)
- Navigating Denison Mines' (DNN) Uranium Fog : Geopolitics And The Long Game
- Denison Mines: The Chart Made Me Look, The Narrative Made Me Short
- Denison Mines Stock: A House Of Cards Built On Uranium Hype (NYSE:DNN)
일일 변동 비율
2.55 2.74
년간 변동
1.08 2.74
- 이전 종가
- 2.56
- 시가
- 2.56
- Bid
- 2.70
- Ask
- 3.00
- 저가
- 2.55
- 고가
- 2.74
- 볼륨
- 31.683 K
- 일일 변동
- 5.47%
- 월 변동
- 20.00%
- 6개월 변동
- 103.01%
- 년간 변동율
- 45.95%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K