DNN: Denison Mines Corp (Canada)
2.51 USD 0.02 (0.79%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DNN para hoje mudou para -0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.49 e o mais alto foi 2.58.
Veja a dinâmica do par de moedas Denison Mines Corp (Canada). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DNN Notícias
Faixa diária
2.49 2.58
Faixa anual
1.08 2.61
- Fechamento anterior
- 2.53
- Open
- 2.58
- Bid
- 2.51
- Ask
- 2.81
- Low
- 2.49
- High
- 2.58
- Volume
- 8.341 K
- Mudança diária
- -0.79%
- Mudança mensal
- 11.56%
- Mudança de 6 meses
- 88.72%
- Mudança anual
- 35.68%
