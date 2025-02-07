Валюты / DNN
DNN: Denison Mines Corp (Canada)
2.52 USD 0.04 (1.56%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DNN за сегодня изменился на -1.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.47, а максимальная — 2.60.
Следите за динамикой Denison Mines Corp (Canada). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DNN
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Are Basic Materials Stocks Lagging Idaho Strategic Resources (IDR) This Year?
- Denison Mines: Production Timeline Is Still Intact (Rating Upgrade) (DNN)
- All You Need to Know About Denison Mine (DNN) Rating Upgrade to Buy
- Denison Mines stock falls after pricing $300 million convertible notes
- Denison Mines announces $250 million convertible notes offering
- Denison Mines earnings beat, revenue topped estimates
- MP Materials Corp. (MP) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Globe Specialty Metals (GSM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Best Uranium stocks to consider adding according to WarrenAI
- Denison discovers high-grade uranium at McClean South
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Soars 11.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.24%
- Denison Mines Faces Challenges (And Costs) In Becoming A Uranium Supplier (Downgrade)(DNN)
- Navigating Denison Mines' (DNN) Uranium Fog : Geopolitics And The Long Game
- Denison Mines: The Chart Made Me Look, The Narrative Made Me Short
- Denison Mines Stock: A House Of Cards Built On Uranium Hype (NYSE:DNN)
Дневной диапазон
2.47 2.60
Годовой диапазон
1.08 2.61
- Предыдущее закрытие
- 2.56
- Open
- 2.60
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Low
- 2.47
- High
- 2.60
- Объем
- 23.505 K
- Дневное изменение
- -1.56%
- Месячное изменение
- 12.00%
- 6-месячное изменение
- 89.47%
- Годовое изменение
- 36.22%
