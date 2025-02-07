通貨 / DNN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DNN: Denison Mines Corp (Canada)
2.56 USD 0.03 (1.19%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DNNの今日の為替レートは、1.19%変化しました。日中、通貨は1あたり2.49の安値と2.58の高値で取引されました。
Denison Mines Corp (Canada)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DNN News
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Are Basic Materials Stocks Lagging Idaho Strategic Resources (IDR) This Year?
- Denison Mines: Production Timeline Is Still Intact (Rating Upgrade) (DNN)
- All You Need to Know About Denison Mine (DNN) Rating Upgrade to Buy
- Denison Mines stock falls after pricing $300 million convertible notes
- Denison Mines announces $250 million convertible notes offering
- Denison Mines earnings beat, revenue topped estimates
- MP Materials Corp. (MP) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Globe Specialty Metals (GSM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Best Uranium stocks to consider adding according to WarrenAI
- Denison discovers high-grade uranium at McClean South
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Soars 11.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.24%
- Denison Mines Faces Challenges (And Costs) In Becoming A Uranium Supplier (Downgrade)(DNN)
- Navigating Denison Mines' (DNN) Uranium Fog : Geopolitics And The Long Game
- Denison Mines: The Chart Made Me Look, The Narrative Made Me Short
- Denison Mines Stock: A House Of Cards Built On Uranium Hype (NYSE:DNN)
1日のレンジ
2.49 2.58
1年のレンジ
1.08 2.61
- 以前の終値
- 2.53
- 始値
- 2.58
- 買値
- 2.56
- 買値
- 2.86
- 安値
- 2.49
- 高値
- 2.58
- 出来高
- 21.903 K
- 1日の変化
- 1.19%
- 1ヶ月の変化
- 13.78%
- 6ヶ月の変化
- 92.48%
- 1年の変化
- 38.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K