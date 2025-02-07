Währungen / DNN
DNN: Denison Mines Corp (Canada)
2.56 USD 0.03 (1.19%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DNN hat sich für heute um 1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.49 bis zu einem Hoch von 2.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Denison Mines Corp (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DNN News
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Are Basic Materials Stocks Lagging Idaho Strategic Resources (IDR) This Year?
- Denison Mines: Production Timeline Is Still Intact (Rating Upgrade) (DNN)
- All You Need to Know About Denison Mine (DNN) Rating Upgrade to Buy
- Denison Mines stock falls after pricing $300 million convertible notes
- Denison Mines announces $250 million convertible notes offering
- Denison Mines earnings beat, revenue topped estimates
- MP Materials Corp. (MP) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Globe Specialty Metals (GSM) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Best Uranium stocks to consider adding according to WarrenAI
- Denison discovers high-grade uranium at McClean South
- Piedmont Lithium Inc. - Sponsored ADR (PLL) Soars 11.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.24%
- Denison Mines Faces Challenges (And Costs) In Becoming A Uranium Supplier (Downgrade)(DNN)
- Navigating Denison Mines' (DNN) Uranium Fog : Geopolitics And The Long Game
- Denison Mines: The Chart Made Me Look, The Narrative Made Me Short
- Denison Mines Stock: A House Of Cards Built On Uranium Hype (NYSE:DNN)
Tagesspanne
2.49 2.58
Jahresspanne
1.08 2.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.53
- Eröffnung
- 2.58
- Bid
- 2.56
- Ask
- 2.86
- Tief
- 2.49
- Hoch
- 2.58
- Volumen
- 21.903 K
- Tagesänderung
- 1.19%
- Monatsänderung
- 13.78%
- 6-Monatsänderung
- 92.48%
- Jahresänderung
- 38.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K