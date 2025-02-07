KurseKategorien
DNN: Denison Mines Corp (Canada)

2.56 USD 0.03 (1.19%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DNN hat sich für heute um 1.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.49 bis zu einem Hoch von 2.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die Denison Mines Corp (Canada)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.49 2.58
Jahresspanne
1.08 2.61
Vorheriger Schlusskurs
2.53
Eröffnung
2.58
Bid
2.56
Ask
2.86
Tief
2.49
Hoch
2.58
Volumen
21.903 K
Tagesänderung
1.19%
Monatsänderung
13.78%
6-Monatsänderung
92.48%
Jahresänderung
38.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
