COGT: Cogent Biosciences Inc
12.36 USD 0.18 (1.44%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COGT de hoy ha cambiado un -1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.31, mientras que el máximo ha alcanzado 12.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cogent Biosciences Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
COGT News
- Cogent y Dime añadidos a la lista de favoritos de los analistas de Raymond James
- Raymond James añade Cogent Biosciences y Dime Community a su lista de favoritos
- Cogent Biosciences, Inc. (COGT) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Cogent Biosciences stock hits 52-week high at 13.01 USD
- Guggenheim raises Cogent stock price target to $20 on GIST opportunity
- 3 Stocks With Sky-High Overbought Signals: QuantumScape, Opendoor, Cogent Flash RSI Red Flags - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Cogent Biosciences stock hits 52-week high at 12.66 USD
- Citi raises Cogent stock price target to $22 on bezuclastinib potential
- Cogent: Positive Data In NonAdvSM Bodes Well For 2nd Half AdvSM Treatment Results (COGT)
- After-hours movers: Mobileye, RxSight, Cogent Biosciences
- Cogent Biosciences stock falls on $150 million share offering
- Why Is Cogent Biosciences Stock Soaring On Tuesday? - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT)
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Jefferies raises Cogent price target to $28 on positive SUMMIT data
- Cogent stock price target raised to $18 by Leerink on positive trial data
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
Rango diario
12.31 12.86
Rango anual
3.72 13.50
- Cierres anteriores
- 12.54
- Open
- 12.68
- Bid
- 12.36
- Ask
- 12.66
- Low
- 12.31
- High
- 12.86
- Volumen
- 3.267 K
- Cambio diario
- -1.44%
- Cambio mensual
- 3.43%
- Cambio a 6 meses
- 105.66%
- Cambio anual
- 14.44%
