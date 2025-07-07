통화 / COGT
COGT: Cogent Biosciences Inc
11.97 USD 0.75 (5.90%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COGT 환율이 오늘 -5.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.95이고 고가는 12.75이었습니다.
Cogent Biosciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COGT News
- 레이먼드 제임스, 코젠트 바이오사이언스와 다임 커뮤니티 뱅크셰어스를 애널리스트 추천 목록에 추가
- Cogent, Dime added to Raymond James analyst favorites list
- 레이먼드 제임스, 관심 종목에 Cogent Biosciences와 Dime Community 추가
- Raymond James adds Cogent Biosciences and Dime Community to analyst favorites list
- Cogent Biosciences, Inc. (COGT) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Cogent Biosciences stock hits 52-week high at 13.01 USD
- Guggenheim raises Cogent stock price target to $20 on GIST opportunity
- 3 Stocks With Sky-High Overbought Signals: QuantumScape, Opendoor, Cogent Flash RSI Red Flags - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Cogent Biosciences stock hits 52-week high at 12.66 USD
- Citi raises Cogent stock price target to $22 on bezuclastinib potential
- Cogent: Positive Data In NonAdvSM Bodes Well For 2nd Half AdvSM Treatment Results (COGT)
- After-hours movers: Mobileye, RxSight, Cogent Biosciences
- Cogent Biosciences stock falls on $150 million share offering
- Why Is Cogent Biosciences Stock Soaring On Tuesday? - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT)
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Jefferies raises Cogent price target to $28 on positive SUMMIT data
- Cogent stock price target raised to $18 by Leerink on positive trial data
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Why Is Cogent Biosciences Stock Trading Higher On Monday? - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT)
일일 변동 비율
11.95 12.75
년간 변동
3.72 13.50
- 이전 종가
- 12.72
- 시가
- 12.75
- Bid
- 11.97
- Ask
- 12.27
- 저가
- 11.95
- 고가
- 12.75
- 볼륨
- 3.120 K
- 일일 변동
- -5.90%
- 월 변동
- 0.17%
- 6개월 변동
- 99.17%
- 년간 변동율
- 10.83%
20 9월, 토요일