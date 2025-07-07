QuotazioniSezioni
COGT: Cogent Biosciences Inc

11.97 USD 0.75 (5.90%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COGT ha avuto una variazione del -5.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.95 e ad un massimo di 12.75.

Segui le dinamiche di Cogent Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.95 12.75
Intervallo Annuale
3.72 13.50
Chiusura Precedente
12.72
Apertura
12.75
Bid
11.97
Ask
12.27
Minimo
11.95
Massimo
12.75
Volume
3.120 K
Variazione giornaliera
-5.90%
Variazione Mensile
0.17%
Variazione Semestrale
99.17%
Variazione Annuale
10.83%
20 settembre, sabato