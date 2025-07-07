Valute / COGT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
COGT: Cogent Biosciences Inc
11.97 USD 0.75 (5.90%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COGT ha avuto una variazione del -5.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.95 e ad un massimo di 12.75.
Segui le dinamiche di Cogent Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COGT News
- Cogent e Dime aggiunte alla lista dei preferiti degli analisti di Raymond James
- Cogent, Dime added to Raymond James analyst favorites list
- Raymond James aggiunge Cogent Biosciences e Dime Community alla lista dei preferiti
- Raymond James adds Cogent Biosciences and Dime Community to analyst favorites list
- Cogent Biosciences, Inc. (COGT) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Cogent Biosciences stock hits 52-week high at 13.01 USD
- Guggenheim raises Cogent stock price target to $20 on GIST opportunity
- 3 Stocks With Sky-High Overbought Signals: QuantumScape, Opendoor, Cogent Flash RSI Red Flags - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Cogent Biosciences stock hits 52-week high at 12.66 USD
- Citi raises Cogent stock price target to $22 on bezuclastinib potential
- Cogent: Positive Data In NonAdvSM Bodes Well For 2nd Half AdvSM Treatment Results (COGT)
- After-hours movers: Mobileye, RxSight, Cogent Biosciences
- Cogent Biosciences stock falls on $150 million share offering
- Why Is Cogent Biosciences Stock Soaring On Tuesday? - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT)
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Jefferies raises Cogent price target to $28 on positive SUMMIT data
- Cogent stock price target raised to $18 by Leerink on positive trial data
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Why Is Cogent Biosciences Stock Trading Higher On Monday? - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT)
Intervallo Giornaliero
11.95 12.75
Intervallo Annuale
3.72 13.50
- Chiusura Precedente
- 12.72
- Apertura
- 12.75
- Bid
- 11.97
- Ask
- 12.27
- Minimo
- 11.95
- Massimo
- 12.75
- Volume
- 3.120 K
- Variazione giornaliera
- -5.90%
- Variazione Mensile
- 0.17%
- Variazione Semestrale
- 99.17%
- Variazione Annuale
- 10.83%
20 settembre, sabato