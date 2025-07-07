クォートセクション
通貨 / COGT
COGT: Cogent Biosciences Inc

12.72 USD 0.36 (2.91%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COGTの今日の為替レートは、2.91%変化しました。日中、通貨は1あたり12.33の安値と12.75の高値で取引されました。

Cogent Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.33 12.75
1年のレンジ
3.72 13.50
以前の終値
12.36
始値
12.52
買値
12.72
買値
13.02
安値
12.33
高値
12.75
出来高
3.323 K
1日の変化
2.91%
1ヶ月の変化
6.44%
6ヶ月の変化
111.65%
1年の変化
17.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K