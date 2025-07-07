通貨 / COGT
COGT: Cogent Biosciences Inc
12.72 USD 0.36 (2.91%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COGTの今日の為替レートは、2.91%変化しました。日中、通貨は1あたり12.33の安値と12.75の高値で取引されました。
Cogent Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
COGT News
- レイモンド・ジェームズ、コージェント・バイオとダイム・コミュニティをアナリスト推奨リストに追加
- Cogent, Dime added to Raymond James analyst favorites list
- レイモンド・ジェームズ、コージェント・バイオサイエンスとダイム・コミュニティをアナリスト推奨リストに追加
- Raymond James adds Cogent Biosciences and Dime Community to analyst favorites list
- Cogent Biosciences, Inc. (COGT) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Cogent Biosciences stock hits 52-week high at 13.01 USD
- Guggenheim raises Cogent stock price target to $20 on GIST opportunity
- 3 Stocks With Sky-High Overbought Signals: QuantumScape, Opendoor, Cogent Flash RSI Red Flags - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Cogent Biosciences stock hits 52-week high at 12.66 USD
- Citi raises Cogent stock price target to $22 on bezuclastinib potential
- Cogent: Positive Data In NonAdvSM Bodes Well For 2nd Half AdvSM Treatment Results (COGT)
- After-hours movers: Mobileye, RxSight, Cogent Biosciences
- Cogent Biosciences stock falls on $150 million share offering
- Why Is Cogent Biosciences Stock Soaring On Tuesday? - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT)
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Jefferies raises Cogent price target to $28 on positive SUMMIT data
- Cogent stock price target raised to $18 by Leerink on positive trial data
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Why Is Cogent Biosciences Stock Trading Higher On Monday? - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT)
1日のレンジ
12.33 12.75
1年のレンジ
3.72 13.50
- 以前の終値
- 12.36
- 始値
- 12.52
- 買値
- 12.72
- 買値
- 13.02
- 安値
- 12.33
- 高値
- 12.75
- 出来高
- 3.323 K
- 1日の変化
- 2.91%
- 1ヶ月の変化
- 6.44%
- 6ヶ月の変化
- 111.65%
- 1年の変化
- 17.78%
