货币 / COGT
COGT: Cogent Biosciences Inc
12.58 USD 0.04 (0.32%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COGT汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点12.52和高点12.86进行交易。
关注Cogent Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COGT新闻
- Cogent, Dime added to Raymond James analyst favorites list
- 雷蒙德詹姆斯将Cogent Biosciences和Dime Community纳入分析师最爱名单
- Raymond James adds Cogent Biosciences and Dime Community to analyst favorites list
- Cogent Biosciences, Inc. (COGT) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Cogent Biosciences stock hits 52-week high at 13.01 USD
- Guggenheim raises Cogent stock price target to $20 on GIST opportunity
- 3 Stocks With Sky-High Overbought Signals: QuantumScape, Opendoor, Cogent Flash RSI Red Flags - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Cogent Biosciences stock hits 52-week high at 12.66 USD
- Citi raises Cogent stock price target to $22 on bezuclastinib potential
- Cogent: Positive Data In NonAdvSM Bodes Well For 2nd Half AdvSM Treatment Results (COGT)
- After-hours movers: Mobileye, RxSight, Cogent Biosciences
- Cogent Biosciences stock falls on $150 million share offering
- Why Is Cogent Biosciences Stock Soaring On Tuesday? - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT)
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Jefferies raises Cogent price target to $28 on positive SUMMIT data
- Cogent stock price target raised to $18 by Leerink on positive trial data
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Why Is Cogent Biosciences Stock Trading Higher On Monday? - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT)
- Cogent Biosciences stock surges after positive trial results
日范围
12.52 12.86
年范围
3.72 13.50
- 前一天收盘价
- 12.54
- 开盘价
- 12.68
- 卖价
- 12.58
- 买价
- 12.88
- 最低价
- 12.52
- 最高价
- 12.86
- 交易量
- 1.498 K
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- 5.27%
- 6个月变化
- 109.32%
- 年变化
- 16.48%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值